Villa Arconati – Far Musica Festival 2019

Lunedì 8 luglio, ore 21

ASCANIO CELESTINIin

“STORIE COMICHE FERROVIARIE” (Studio di barzellette)

È considerato uno degli esponenti più importanti del nuovo teatro di narrazione. I suoi spettacoli, preceduti da un approfondito lavoro di ricerca, hanno la forma di storie narrate in cui l’attore-autore assume il ruolo di filtro con il suo racconto, fra gli spettatori e i protagonisti della messa in scena. Con questo nuovo spettacolo, tratto dalla recente pubblicazione di “Barzellette” (Einaudi, 2019), Celestini si concede un divertente intermezzo dedicato alle storielle da sempre create in ogni luogo del mondo, spesso con strutture e personaggi analoghi. Un vero e proprio mondo da esplorare per ricordarci che si può ridere di tutto e, soprattutto, di noi.

POSTO UNICO NUMERATO €. 20 – Infoline 800 474747

Martedì 9 luglio, ore 21

bowland

BowLandè un progetto musicale nato nel 2015 a Firenze da tre amici di liceo, Lei Low, Pejman e Saeed, conosciutisi a Teheran e successivamente, in momenti diversi, trasferitisi a Firenze per studiare. La loro proposta musicale affonda la sue radici in quel filone della musica elettronica dove trovano spazio atmosfere fluttuanti, ma anche fonti sonore inusuali, arricchite da una presenza vocale eterea e da una base strumentale ricca di groove. Nel 2017 è uscito il loro primo album, “Floating Trip”, mentre nel 2018 hanno rapito il pubblico televisivo arrivando fino alla finale di “X Factor” Italia grazie a una voce femminile suadente immersa in sonorità trip hop tra Portishead, Moloko, Archive. A dicembre hanno pubblicato l’ep “Bubble Of Dreams”, con il nuovo singolo “Don’t Stop Me”.

POSTO UNICO IN PIEDI €. 25 – Infoline 800 474747

www.festivalarconati.it