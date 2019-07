“Hate Me” è il nuovo singolo di Ellie Goulding in collaborazione con il rapper statunitense Juice WRLD, in radio dal 5 luglio

Dopo il successo dei recenti singoli, ‘Sixteen’ e ‘Close To Me’, ‘Hate Me’ vede Ellie collaborare con l’acclamato rapper americano Juice WRLD, il cui recente album ha debuttato al numero uno della Billboard 200. Il nuovo e contagioso brano, un mix tra R’n’B e pop – scritto da Goulding e Juice WRLD e prodotto da Jason Evigan (Demi Lovato, Madonna) e The Monsters and Strangerz (Britney Spears, J Lo, Kanye West) – è destinato ad essere la colonna sonora dell’estate.

Parlando della canzone, Ellie spiega: “Mi piace come questa canzone sia un po’ ironica. E’ liricamente diversa dalla maggior parte delle mie altre canzoni ma è divertente da suonare un po’”.