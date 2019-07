Dixcorrendo torna nella suggestiva cornice della piazzetta di Bergeggi: Angelo Pintus(20 luglio) e Luca Bizzarri(8 agosto) sono gli ospiti d’eccezione di questa terza edizione,dando la loro disponibilità a interviste confidenziali sulla loro storia e la loro carriera. Il format delle serate bergeggine prevede infatti che personaggi talentuosi del mondo dello spettacolo propongano – stimolati e provocati dal padrone di casa, Gioele Dix – episodi, aneddoti, pezzi di repertorio noti e meno noti.

L’originale talk show ideato e condotto dall’attore e autore milanese, è diventato ormai un appuntamento fisso dell’estate bergeggina, grazie all’impegno costante dell’Amministrazione comunale, alla collaborazione appassionata della Pro Loco e all’amore di Gioele Dix per questo pezzetto di Liguria e per il mestiere del comico. Il tutto nella convinzione che la cultura – come la natura – abbiano bisogno di aree protette per continuare a fornire nutrimento allo spirito, all’intelligenza e al cuore.

“Il mestiere del comico è quello che ha maggiormente appassionato e cambiato la mia vita – spiega Gioele Dix–e per questo lo amoe sono amico di tanti comici. Tutti diversi per stile e provenienza, eppure tutti accomunati dalla medesima ossessione: divertire il pubblico. Per questo diventano osservatori implacabili della realtà che li circonda e non esitano mai a mettersi in gioco, anche come persone, spesso fustigando vizi e difetti contemporanei, ma sempre con passione sincera”.

Con la naturalezza e la semplicità che viene da rapporti di amicizia e simpatia consolidati, Gioele condurrà il gioco con i suoi ospiti. All’insegna del grande divertimento per tutti: per gli artisti sul palco, coinvolti in una rara occasione di libertà di esprimersi, raccontare e ridere anche di sé; e per il pubblico in piazza, che potrà aggiungere al piacere di ritrovare personaggi noti e amati, quello di poterli conoscere da vicino e divertirsi con loro.

“Nella mia attività ho sempre privilegiato il rapporto diretto con il pubblico – aggiunge Gioele Dix – Per questo mi trovo a mio agio sul palco a condurre queste speciali serate estive. Anche se, devo dire, non mi dispiacerebbe vederle trasformate in un format televisivo”.

Anche questa estate, insomma, Dixcorrendo promette una volta di più sorprese, novità e risate. Occasioni uniche, irripetibili e anche per questo da non perdere.

“Sono sempre più convinto che il binomio cultura e natura debbano essere la chiave per far apprezzare al meglio le estati nel nostro bellissimo borgo – dichiara Roberto Arboscello, al suo secondo mandato come Sindaco di Bergeggi e promotore dell’iniziativa.

“Abbiamo potuto in questi anni apprezzare Gioele Dix, come artista e come amico, e conosciamo bene il suo legame con il nostro territorio.Questa iniziativa è stata premiata dal pubblico e abbiamo molte idee per il futuro. Contiamo che le realtà locali e non, riescano a moltiplicare il sostegno che questa e altre iniziative meritano”.

Sabato 20 luglio ore 21.30

GIOELE DIX

presentaDIXCORRENDO

conANGELO PINTUS

Il primo ospite d’eccezione della nostra terza stagione è Angelo Pintus,nome illustre dell’ intrattenimento nazionale, impegnato da anni in fortunatissime tournee teatrali e capace di gremire enormi platee richiamando spettatori di ogni età.

Giovedì 8 agosto ore 21.30

GIOELE DIX

presentaDIXCORRENDO

conLUCA BIZZARRI

Il secondo prestigioso ospite di questa edizione di Dixcorrendo sarà Luca Bizzarri, attore, conduttore, comico, operatore culturale, nonché ligure doc, ed è quest’ultimo un motivo di piacere supplementare nell’averlo con noi.