Mario Biondi: “Sunny Days”

Esce oggi, venerdì 7 giugno, “SUNNY DAYS” ft. Cleveland Jones (Beyond srl – The Orchard), il nuovo singolo di MARIO BIONDI in duetto con l’astro nascente jazz Cleveland P. Jones.

A proposito del singolo MARIO BIONDI dichiara: «Gli occhi, che sono lo specchio dell’anima, si incontrano e raccontano con voci diverse la stessa storia. C’è chi grida e chi parla sotto voce ma il dolore è la stessa croce».

L’artista in duetto, Cleveland P. Jones, viene ormai considerato la vera incarnazione dell’anima e del jazz. Nativo di una piccola città chiamata “North” in South Carolina, ha iniziato il suo viaggio artistico in tenera età sotto la tutela di sua madre e di suo nonno che cantavano in chiesa.

Mentre studiava a Morehouse, si innamorò immediatamente della musica jazz. «Ricordo la prima volta che ho sentito la voce di Little Jimmy Scott, era una voce come la mia e non mi sono più sentito così imbarazzato a causa del mio timbro vocale». Nel 2013, Cleveland ha pubblicato il suo album di debutto, “Ace of Hearts”, e ha vinto il premio New Artist of The Year di SoulTracks.com. Ha anche avuto l’onore di aprire la leggenda dell’anima Chaka Khan ed è stato l’ospite speciale di The Shadowboxers.