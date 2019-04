Rita Ora il 30 aprile a Milano

OLTRE 14 MILIONI DI SINGOLI VENDUTI IN TUTTO IL MONDO HA COLLABORATO CON ARTISTI DI FAMA MONDIALE

COME DRAKE, JAY Z, KANYE WEST E WILL.I.AM. PIÚ DI 50 MILIONI DI VISUALIZZAZIONI PER

L’ULTIMO SINGOLO “LET YOU LOVE ME”.

LA GIOVANE ICONA DEL POP È PRONTA A CONQUISTARE L’ITALIA CON UN INCREDIBILE SHOW

RITA ORA

30 APRILE 2019 @ FABRIQUE – MILANO

Prezzi biglietti:

Posto Unico: 25,00 € + diritti di prevendita

La Popstar britannica Rita Ora arriva in concerto in Italia il 30 aprile 2019 al Fabrique di Milano.

Nel 2009 l’Artista viene notata dal rapper e produttore musicale Jay Z e successivamente appare nel video “Young Forever” dello stesso Jay Z oltre che nel video “Over” di Drake.

Nel 2011 viene pubblicato il singolo di DJ Fresh, “Hot Right Now” interpretato dalla cantante. Il singolo debutta alla vetta della classifica in UK e il video riceve oltre 50 milioni di visualizzazioni in pochissimo tempo su YouTube.

“ORA” è il titolo del suo album di debutto, pubblicato il 27 agosto del 2012 nel quale ha collaborato con importanti artisti come Will.i.am, Ester Dean, Drake, The Dream, Kanye West e da cui sono estratti i singoli di successo “Right Now”, “R.I.P.” e “How We Do (Party)” subito alle #1 posizioni delle classifiche in UK.

Nel 2014 pubblica i singoli “I Will Never Let You Down” con cui debutta in vetta alla classifica in UK e “Black Widow” con Iggy Azalea, entrambi certificati oro in Italia.

Nel frattempo accetta di ricoprire il ruolo di coach a The Voice Uk 4 in compagnia di Tom Jones, Will.i.am e Ricky Wilson e successivamente viene scelta anche per il talent X Factor UK.

Nel 2015 viene pubblicato il video del singolo “Poison”, e successivamente il singolo “Body on Me” in collaborazione con Chris Brown.

Nel 2017 pubblica il singolo “Your Song”, certificato disco di platino in Italia e collabora con AVICII in “Lonely Together”, già disco di platino in Italia, per cui ha vinto nella categoria Miglior Video Dance agli MTV Video Music Awards.

Il 20 dicembre 2017, collabora con il collega britannico Liam Payne al singolo “For You”, colonna sonora del film Cinquanta sfumature di rosso, certificato oro in Italia.

Il nuovo singolo “Let You Love Me” ha già superato 50 milioni di visualizzazioni su YouTube e oltre 45 milioni di stream su Spotify.

“Phoenix” è il nome del secondo album dell’Artista, pubblicato il 23 novembre 2018.

https://www.facebook.com/RitaOra/

https://twitter.com/ritaora

https://www.instagram.com/ritaora/?hl=it