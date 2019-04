L’Orchestra Italiana del Cinema: “Titanic Live”

La colonna sonora più venduta della storia (30 milioni di copie) eseguita dal vivo in perfetto sincrono con la proiezione in alta definizione del film vincitore di 11 premi Oscar®, 6 Grammy Awards® e 4 Golben Globes, sarà per la prima volta in Italia il 10 e 11 maggio al Teatro degli Arcimboldi di Milano.

L’Orchestra Italiana del Cinema già nota al grande pubblico internazionale per aver presentato in anteprima italiana la serie sold-out dei CineConcerti “Harry Potter” e “Gladiator Live” al Colosseo e Circo Massimo, sarà sul palco con una imponente formazione di 130 elementi (90professori d’orchestra e 40 coristi) diretta dal Maestro Benjamin Pope, con la solista vocale Alice Zawadzki e la partecipazione straordinaria di Eric Rigler, il più grande interprete al mondo di cornamusa irlandese e solista della colonna sonora originale di Titanic.

James Horner ha composto oltre 100 colonne sonore, collaborando assiduamente con i più grandi registi tra i quali James Cameron e Ron Howard. Fra i suoi innumerevoli successi ricordiamo Avatar, Braveheart, Aliens, Apollo 13, Star Trek II e The Amazing Spiderman.

M°Benjamin Popelavora con le orchestre più importanti del mondo tra le quali RoyalPhilharmonic Orchestra, RoyalScottish National Orchestra, City of Birmingham Symphony Orchestra,Dresden Staatskapelle, BerlinStaatskapelle, Osaka Symphony, LuxembourgPhilharmonic, RTÉ e BBC Concert Orchestra, Filarmonica di Bruxelles.Il suo lavoro come compositore, arrangiatore e cantante comprende anche opere per concerti e composizioni per cinema e televisione.

EricRiglerè uno dei più ricercati artisti di musica celtica, le suggestive sonorità senza tempo delle sua cornamusa irlandese, (pipe uilleann) sono presenti in una considerevole di film e dischi di fama mondiale, tra i quali Titanic, Braveheart, MillionDollar Baby, Cinderella Man, Troy, Master and Commander, Austin Power.Come solista ha collaborato con Whitney Houston & Mariah Carey, Phil Collins, Barbra Streisand, Rod Stewart, Tracy Chapman e Josh Groban. È il solista di musica celtica più registrato del mondo.