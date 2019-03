Tre nuovi volumi da libreria e fumetteria

San Francisco, anni Sessanta.

Una città crocevia di stimoli inattesi ed elettrizzanti novità. Un luogo dove una ventata d’aria fresca ha tutto il sapore della primavera. È proprio qui che inaugura la nuova stagione di Sergio Bonelli Editore grazie a CALIFORNIA, il secondo volume dedicato a MISTER NO REVOLUTION. Con un’ambientazione e atmosfere ben diverse del libro precedente, immersi nel Golden State di fine anni ’60, la penna di Michele Masiero e i disegni di Alessio Avallone ci narrano il secondo episodio della nuova saga dedicata all’antieroe creato dalla fantasia di Guido Nolitta, per interrogarsi su cosa sarebbe successo se Mister No fosse nato 25 anni dopo rispetto alla sua biografia ufficiale. Avrebbe combattuto in Vietnam, guadagnandosi il soprannome con cui tutti lo conosciamo. Ma dopo la guerra, sarebbe proprio qui: nella San Francisco del 1968, crocevia di utopie e rivendicazioni, con il mondo intero che sembra urlare la sua voglia di libertà. Forse in quegli anni Mister No non avrebbe fatto la rivoluzione, ma ne avrebbe vissuto ogni istante sulla propria pelle. Il volume è arricchito dalla copertina di Emiliano Mammucari, dall’introduzione dello stesso Masiero e da una postfazione di Gianmaria Contro che regala al lettore un sapiente schizzo sulla forza dei Sixties, tra Black Panters e lotta per l’uguaglianza, scoperta della psichedelia e universo underground, cultura hippie e rivoluzione sessuale.

Sempre dal 4 aprile in libreria e fumetteria arriva anche DAMPYR. NUOVO GOTICO ITALIANO, il volume che porta nuovamente in Italia Harlan Draka, l’eroe mezzo uomo e mezzo vampiro creato da Mauro Boselli e Maurizio Colombo, qui protagonista di tre racconti ambientati nel Bel Paese esplorato attraverso un susseguirsi di avventure suggestive avvolte in un’atmosfera gotica. Come sempre affiancato dall’ex-soldato Kurjak e dall’affascinante non-morta Tesla, il Dampyr si muoverà attraverso il lato oscuro e sarà prima a Napoli, sulle tracce di Varney, un vampiro la cui storia si perde tra le pieghe del passato, poi a Milano, per far luce su un terribile segreto collegato a un mazzo di tarocchi, e infine ancora a Napoli, dove una giovane monaca ritorna dopo secoli dall’oblio per ritrovare il suo amante, un Principe dell’Inferno. Il libro vede alla sceneggiatura Mauro Boselli, che firma anche la prefazione, e Claudio Falco. I disegni sono firmati da Majo, Nicola Genzianella e Stefano Andreucci, anche autore della copertina.

Il 18 aprile, invece, per tutti lettori di Tex sarà il momento di LE COPERTINE DI TEX GIGANTE 2000-2018, terzo e ultimo appuntamento con la raccolta di copertine della serie regolare dedicata al famoso Ranger. Il percorso visivo riprende le fila da inizio millennio, per ricongiungersi al presente e descrivere così l’evoluzione del tratto del copertinista Claudio Villa. Il volume analizza la leggenda di Tex attraverso l’essenza iconografica delle cover. Curato come i precedenti da Gianni Bono, il libro è corredato da contenuti aggiuntivi sull’arte di Villa, che racconta: “Fare le copertine dopo il n. 400 è come camminare su un filo teso sopra due mondi: da una parte la tradizione e dall’altra la voglia di modernizzare il linguaggio. Lascio immaginare cosa succede se ci si sbilancia in un senso o nell’altro…”. Con prefazione di Graziano Frediani, LE COPERTINE DI TEX GIGANTE 2000-2018 rappresenta un altro prezioso tassello della storia figurativa di un mito editoriale, ma anche un percorso ricco di aneddoti e curiosità e, insieme, un tuffo nostalgico nelle letture giovanili di tutti noi.