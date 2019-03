Rock Targato Italia – Area Sicilia

Il 14 Marzo 2019 sono in programma le selezioni Area Sicilia di Rock Targato Italia a Palermo. Un appuntamento musicale imperdibile, che si ripete da oltre 15 anni, nella capitale siciliana.

Sul palco de I Candelai, gli artisti eseguiranno brani originali, inediti (no cover). Caratteristica importante del concorso Rock Targato Italia, che fa la differenza e l’unicità musicale a livello nazionale: sostenere e promuovere gli artisti emergenti, sementi positive per il nuovo panorama musicale italiano.

Rock Targato Italia è impegnato da anni a sostenere e promuovere la musica emergente, la produzione e l’organizzazione artistica nostrana. Sostenendo anche la regolamentazione con normative serie ed efficaci la diffusione della musica emergente attraverso media, social e radio tv e promuovere maggiormente eventi, concerti, spettacoli, festival, rassegne, sul territorio finanziati dagli Assessorati alla Cultura. Musica come fonte di economia e partecipazione sociale e cultura

Premi. Gli artisti emergenti selezionati per partecipare alle finali nazionali, in programma a Milano, hanno infatti la possibilità di concorrere per il premio finale, che consiste nella promozione del proprio progetto musicale su radio, testate giornalistiche locali e nazionali e social media.

L’appuntamento è previsto per le 21.30 presso I Candelai (Via dei Candelai 65, Palermo).

Programma Concerti

• MICHELANGELO CAOS

• SUPERZERO

• RICCARDO AUTORE

• ROOFSIZE

• Ospite: INSIDE THE HOLE