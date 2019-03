“Torna a casa”, la ballata scritta e interpretata dai Måneskin, è quattro volte disco di platino. Il brano ha debuttato al #1 delle classifiche FIMI/GfK iTunes e Spotify, dove ha mantenuto il primo posto per un’intera settimana. Con oltre 49 milioni di stream, è accompagnato dal videoclip, ideato dal gruppo insieme a Giacomo Triglia, che ad oggi conta più di 68 milioni di visualizzazioni. “Torna a casa” è anche la colonna sonora che chiude Baby, la serie italiana originale Netflix.

“Morirò da Re” conquista invece la certificazione triplo disco di platino. Il singolo ha aperto il primo progetto discografico del gruppo un anno fa, debuttando nella Viral 50 globale di Spotify e, ad oggi, conta oltre 39 milioni di stream. Entrambe le tracce hanno raggiunto la prima posizione su iTunes e Apple Music e, dopo 6 mesi, sono ancora presenti in Top 200 Spotify.

CALENDARIO “IL BALLO DELLA VITA TOUR”

Mercoledì 27 marzo 2019 || Bologna @ Estragon – SOLD OUT

Giovedì 28 marzo 2019 || Bologna @ Estragon – SOLD OUT

Sabato 30 marzo 2019 || Roma @ Atlantico – SOLD OUT

Domenica 31 marzo 2019 || Roma @ Atlantico – SOLD OUT

Martedì 2 aprile 2019 || Roma @ Atlantico – SOLD OUT

Sabato 6 aprile 2019 || Roma @ Atlantico – SOLD OUT

Domenica 7 aprile 2019 || Milano @ Fabrique – SOLD OUT

Martedì 9 aprile 2019 || Milano @ Fabrique – SOLD OUT

Mercoledì 10 aprile 2019 || Milano @ Fabrique – SOLD OUT

Venerdì 12 aprile 2019 || Padova @ Kioene Arena

CALENDARIO DATE ESTIVE AGGIORNATO:

Domenica 9 giugno 2019 || Treviso @ Home presenta Core Festival c/o Area Dogana

Domenica 23 giugno 2019 || Roma @ Roma Summer Fest c/o Cavea Auditorium Parco della Musica – SOLD OUT

Lunedì 24 giugno 2019 || Roma @ Roma Summer Fest c/o Cavea Auditorium Parco della Musica – NUOVA DATA

Sabato 6 luglio 2019 || Barolo (CN) @ Collisioni Festival c/o Piazza Colbert

Venerdì 19 luglio 2019 || Lucca @ Lucca Summer Festival c/o Piazza Napoleone

Sabato 27 luglio 2019 || Bellinzona @ Castle On Air c/o Castelgrande

Domenica 25 agosto 2019 || Macerata @ Sferisterio – NUOVA DATA