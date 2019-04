I jeans che non possono mancare nel guardaroba del 2019

La primavera è finalmente cominciata e oltre alle belle giornate sono tornati anche alcuni capi che non vedevamo da un po’ e che conquisteranno i cuori e il guardaroba di tutte. Vediamo in particolare quali sono i modelli di jeans che andranno più di moda in questi mesi e a chi stanno meglio. Pronte a dire addio agli amati e odiati skinny?

Wide leg

Uno dei grandi revival degli ultimi tempi sono i wide leg, ossia i pantaloni palazzo in versione jeans, con le gambe larghe e dritte. Questi jeans andrebbero abbinati a scarpe con le zeppe nel caso dei modelli cropped (letteralmente tagliati alla caviglia), ma vanno più che bene anche con le sneakers o con modelli di scarpe flat. Purtroppo, dato il taglio molto particolare, si tratta di jeans che non sono adatti a tutte: i wide leg sono infatti indicati per le donne alte, con le gambe lunghe e il fisico slanciato.

A zampa

Dopo i gloriosi anni Sessanta, Settanta e Novanta, anche oggi i jeans a zampa tornano tra le tendenze fashion preferite dalle donne, invadendo le vetrine dei negozi fisici e online. Attillati sulle cosce e più svasati verso la caviglia, i modelli a zampa sono perfetti per chi ha un fisico asciutto e slanciato (ma anche per chi ha i fianchi morbidi), da abbinare con una t-shirt con logo o stampe e sneakers. La lunghezza più adatta a questo tipo di jeans? Quella che sfiora la suola delle scarpe senza toccare il pavimento, per evitare di sporcarli.

Mom fit

Anche questo modello di jeans risale agli anni Novanta ed è diventato un vero e proprio must-have già dall’anno scorso. Comodi, versatili e dal fascino vintage, i mom fit a vita alta offrono tantissimi abbinamenti possibili e non possono mancare nell’armadio di ogni donna. Meravigliosi con una maglietta un po’ sblusata infilata nella vita, con una camicia con le maniche svasate o con un look boyish.

Salopette

Le affezionate allo stile casual chic non potranno che gioire, dato che la salopette sarà la regina della primavera/estate 2019. Da indumento utilizzato durante il lavoro per via della sua grande resistenza e comodità a capo di tendenza immancabile nei nostri armadi. Per quanto riguarda i modelli, ce ne sono davvero per tutti i gusti: strette, larghe, a zampa, a pantaloncino, a gonna, è praticamente impossibile non trovarne una che faccia al caso proprio.