Il Matteo – “Animamia” nuovo singolo

Dopo gli ottimi risultati tra il 2012 e il 2016, la band ILMATTEO torna sulle scene con il singolo ANIMAMIA, prodotto da Alessio Pizzotti, che fa da apripista e anticipazione all’evoluzione artistica del quartetto romano.

“Viviamo tempi complicati – racconta Matteo Mammucari, frontman della band – in cui sembra indispensabile monetizzare tutto ciò che si ha per restare a galla; ma in un periodo storico in cui l’immediatezza sembra un valore irrinunciabile, quanto può valere la propria anima? E, soprattutto, quanto può durare?

Il videoclip del brano, realizzato da Senape Production per la regia di Gloria Giordani. vede la partecipazione di una guest star d’eccezione: Nick Luciani, per oltre vent’anni cantante dei Cugini di Campagna (chi più di lui avrebbe potuto interpretare il video di un brano intitolato Animamia!?) in un inedito ruolo mefistofelico.

Il video racconta un mondo in cui vendere l’anima non fa più scalpore. Basta rivolgersi a uno dei “centri specializzati” più vicini dove, maghi o sedicenti tali (in questo caso proprio Nick Luciani) fanno firmare col sangue un piccolo contratto di cessione, permettendo così di realizzare i più intimi desideri. Ma in questi tempi di svilimento generale, le nostre ambizioni saranno davvero all’altezza del prezzo che paghiamo? Il finale del videoclip ci svelerà la risposta.