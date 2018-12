“Che Fuori Tempo Che Fa” : ospiti del 3 Dicembre

Una nuova puntata di Che Fuori Tempo Che Fa di Fabio Fazio andrà in onda Lunedì 3 dicembre alle 23:30 su Rai1

Come di consueto in apertura di programma la copertina di Maurizio Crozza.

Oltre alla presenza fissa di Max Pezzali e del Mago Forest, in studio saranno ospiti: la showgirl Giorgia Palmas, l’ex calciatore Luca Toni campione del mondo con la nazionale nel 2006, il comico Antonio Cornacchione, il giornalista e scrittore Paolo Brosio e Ale & Franz che da gennaio 2019 saranno in onda su Rai2 con “ImprovviseRai”.