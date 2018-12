“In Forma con Starbene”: secondo appuntamento

Sabato 1 dicembre, alle ore 8.45, torna l’appuntamento con “In Forma con Starbene”, il programma di Canale 5 condotto da Tessa Gelisio.

Ospiti della seconda puntata saranno il cardiologo Nicolò Dasseni, il dentista dott. Neri Pinzuti e il chirurgo plastico Fiorella Donati.

Ogni volta verranno affrontati, con talk in studio, servizi e professionisti del settore, diversi argomenti legati al nostro benessere: la prevenzione, la stagionalità, l’equilibrio, il movimento, la nutrizione, l’idratazione, il fitness e anche un angolo dedicato al green, con tutorial esclusivi per il fai da te. Verranno toccati e analizzati, a 360°, tutti i temi fondamentali per stare meglio sia a livello fisico che psichico. E non mancheranno le rubriche della cuoca Alice Balossi con le sue salutari e gustose ricette e del personal trainer Ilario Volpi che spiegherà l’importanza di svolgere un’attività fisica. Al timone, come sempre, Tessa Gelisio, volto storico di In Forma con Starbene.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, continua la collaborazione con Starbene, il brand del Gruppo Mondadori punto di riferimento nel mondo della salute e del benessere. Il magazine mette a disposizione del programma la rete di esperti della testata e del sito Starbene.it, diretti da Annalisa Monfreda, per offrire risposte su tutti i temi d’interesse.

“In Forma con Starbene” è online su www.informaconstarbene.mediaset.it ed è presente anche sui social network con il profilo ufficiale Twitter @In_formaTv e la pagina ufficiale Facebook.com/InFormaconstarbene per dare informazioni, anticipazioni, approfondimenti, video e materiale di backstage.

“In Forma con Starbene” è un programma prodotto da Quadrio in collaborazione con Ege. È scritto da Elisabetta Cianci, Aldo Dalla Vecchia, con la regia di Arcadio Cavalli.