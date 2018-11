Il “Fashion For Children”, l’evento esclusivo organizzato da Fondazione SOLETERRE, compie 10 anni e per l’occasione si rinnova grazie a un nuovo format ideato, organizzato e donato a Soleterre da Action Agency di Manuela Ronchi.

Da oggi, lunedì 26 novembre, si apre online sulla piattaforma di fundraising Charity Stars l’ASTA DEI SOGNI del nuovo progetto “DREAMING NIGHT FOR CHILDREN” che mette in palio speciali dreaming experience con personaggi dello spettacolo e dello sport che si sono resi disponibili per questa benefica causa.

L’asta si concluderà il 12 dicembre con una speciale serata a MILANO presso il Boga’s Space (Via Giordano Rota – angolo via Seprio), una villa situata nel centro di Milano, realizzata all’inizio degli anni ’20, che per l’occasione sarà allestita al fine di ricreare un’atmosfera onirica. Madrina della serata la storica testimonial NATASHA STEFANENKO, affiancata da ROSARIO PELLECCHIA, voce del programma radiofonico “105 Friends” di Radio 105, dall’attore e presentatore ENZO GIRALDO.