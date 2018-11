ATTENZIONE!!!!

IERI MATTINA, 25/11,NEI BOSCHI TRA BRISSAGO VALTRAVAGLIA e SAN MICHELE (VA),

Si è persa una femmina di SEGUGIO MAREMMANO di colore bianco / fulvo chiaro

Risponde al nome “DIANA”.

Se qualcuno l’avesse vista o trovata e pregato di contattare subito Silvia al seguente nr :328 873 4698.

La foto è puramente indicativa, per chi non conosce questa razza di cani da caccia.

Non abbiamo foto di DIANA, ma speriamo in qualche modo di aiutarla a tornare a casa

Grazie a tutti

Suggerito da Animali nel cuore