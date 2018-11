Aiutiamo Carite

Il viso di Carite è distrutto dagli attacchi e dai morsi .

Un naso che non c’è più da tempo ormai…a 8 anni questa bimba si ritrova a vivere in queste condizioni…

In un canile di 1700 cani in una terra che non la considererà mai.

Carite spera di volar via da quel box, di raggiungere una casa calda e accogliente prima di Natale.

Non so se sarà possibile, non so se potrò darle qualcosa…

Ma lei è lì…e aspetta te.

VACCINATA MICROCHIPPATA STERILIZZATA

COMPATIBILE CON ALTRI CANI E GATTI.

MOLTO REMISSIVA… PESA 5KG

PER BUONA ADOZIONE ARRIVA OVUNQUE 3207560452

Suggerito da Animali nel cuore