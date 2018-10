“Grand Tour d’Italia a piccoli passi” di Philippe Daverio

Sulla scorta del grande successo de La Buona Strada, dedicato agli itinerari in Lombardia, Philippe Daverio ci fa da cicerone attraverso le bellezze del nostro Paese, in una sorta di “visita guidata” di quel museo diffuso che è l’Italia: chiese, monumenti, gallerie e opere d’arte.

I luoghi – noti, meno noti o decisamente insoliti – sono scelti e raccontati in maniera non sistematica, in base ai viaggi e agli interessi che l’autore ha coltivato negli anni,

viaggiando in Italia per il suo lavoro di autore, professore e conferenziere.

Un volume che supera il meccanismo un po’ schematico della guida turistica e si propone come un itinerario suggestivo e visionario, un viaggio “lento” alla

scoperta di volta in volta di un aspetto storico o artistico che racconta un pezzo della storia culturale del nostro Paese.

In libreria dal 20 novembre