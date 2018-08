Alitalia: prima per regolarità in Europa nei primi 7 mesi del 2018

Con il 99,6% di regolarità registrato a luglio, mese tradizionalmente difficile per le performance operative delle compagnie aeree, Alitalia conferma il trend positivo che la porta ad essere, nei primi sette mesi dell’anno, la compagnia più affidabile d’Europa, con un tasso di regolarità dei voli del 99%.

Per regolarità si intende il numero di voli effettuati rispetto a quelli pianificati. In altre parole, Alitalia è la compagnia che percentualmente ha effettuato meno cancellazioni in Europa.

A certificarlo sono i dati di FlightStats, autorevole società indipendente Usa, che ogni mese stila la classifica analizzando i dati delle principali compagnie aeree del mondo.