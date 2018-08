Canale5: Quinto appuntamento con “Hit the road man” e Pascal Vicedomini

NUOVO APPUNTAMENTO CON “HIT THE ROAD MAN” PROTAGONISTI DELLA QUINTA PUNTATA: LINA WERTMULLER, ANTONIO ALBANESE, PAOLA CORTELLESI, PIO&AMEDEO E JENNIFER LOPEZ

MARTEDÌ 14 AGOSTO IN SECONDA SERATA

Martedì 14 agosto 2018, su Canale 5 in seconda serata, quinto appuntamento con “Hit The Road Man”, il magazine tv condotto e ideato da Pascal Vicedomini che accende i riflettori sui grandi protagonisti del mondo dello spettacolo.

Un omaggio a Lina Wertmuller per il 90° compleanno, l’estate riflessiva di Antonio Albanese e Paola Cortellesi, quella “folle” degli “emigratis” per antonomasia Pio e Amedeo, la vacanza caprese di Jennifer Lopez e quella di Liv e Steve Tayler con Topolino a Disneyland Paris sono tra gli ingredienti della quinta puntata.

Nel corso del programma previsti anche gli interventi da Hollywood del Re dell’entertainment in tv, Jimmy Kimmel, insieme a Tiziano Ferro, Tony Renis, Serena Rossi, Elodie, Leonardo Cecchi ed Eleonora Gaggero.

“Tante emozioni per festeggiare la leggenda di Lina Wertmuller insieme al mito di Mickey Mouse circondati da tante eccellenze globali” – commenta Pascal Vicedomini – “Un magazine diverso e ricco di sorprese per raccontare il Ferragosto 2018 con semplicità e tanto buon umore”.

La trasmissione è una co-produzione Italian Independent Productions – Ege.