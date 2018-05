Nomadi: 55 anni di carriera

È “NOMADI 55 – PER TUTTA LA VITA” il titolo del nuovo progetto discografico dei Nomadi, in uscita venerdì 22 giugno con distribuzione Artist First.

Un doppio album che celebra i 55 anni di carriera della band più longeva d’Italia, contenente tutte le più belle canzoni dei Nomadi reinterpretate da Yuri Cilloni (nuova voce dal 2017).

L’album sarà disponibile in versione doppio CD e triplo vinile

I Nomadi torneranno inoltre dal vivo con uno doppio concerto-evento alla Nuova Darsena di Rimini, il 22 e il 23 giugno.

Media partner dell’evento è RTL 102.5, che trasmetterà in diretta in radiovisione il concerto del 23 giugno. Prevendite già disponibili al seguente link: http://www.liveticket.it/nomadituttalavita55anni