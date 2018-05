MIFF Awards 2018 all’Anteo Palazzo del Cinema

Bertolucci e Storaro – premiati ancora insieme dopo 30 anni – danno il via al programma dei “winner” del Cavallo di Leonardo ricco di storie vere e documentari pluripremiati d’oltre Oceano.

La recitazione e la regia agli europei Somewhere in Tonga e The Best of All Worlds, drammi basati sulle realtà di storie segnate dalla violenza e dalla droga. Miglior Documentario a Roll With Me mentre i premi tecnici a Skid Row Marathon, entrambi indie doc made in USA.

Gli “ultimi imperatori” del grande cinema, Bernardo Bertolucci e Vittorio Storaro, saranno celebrati sul palco del Teatro Nazionale il 21 maggio a Milano, in occasione dell’International GrandPrix Advertising Strategies.

La poesia e l’analisi visionaria del regista unita al chiaro-scuro dell’autore cinematografico, la sensibilità artistica ed espressiva di straordinarie carriere riconosciute in tutto il mondo riceveranno la statuetta de il Cavallo di Leonardo Da Vinci, un premio simbolo della comunicazione cinematografica.

La premiazione anticiperà l’avvio all’Anteo Palazzo del Cinema della XVIII edizione del MIFF Awards, premio-festival internazionale dove i film dei vincitori della statuetta leonardesca del cinema saranno presentati al pubblico ogni mercoledì dal 23 maggio al 13 giugno 2018.

I film vincitori verranno proiettati per il pubblico in anteprima, e i cineasti vincitori premiati con la statuetta, ogni mercoledì dal 23 maggio al 13 giugno, all’Anteo Palazzo del Cinema.