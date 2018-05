Il Festival che non c’era: GRAVITY POP FESTIVAL.

Dopo aver annunciato il primo headliner, FRANCESCA MICHIELIN, ecco i nuovi nomi che si esibiranno sul palco della manifestazione musicale: ACHILLE LAURO, ANNALISA, JOAN THIELE, JUNIOR CALLY e LE MANDORLE.

Dall’11 al 14 luglio 2018 presso lo Zero Summer Club, all’interno dell’Idea Village in Via S. Francesco d’Assisi 19, Olgiate Olona (VA) ospiterà la prima edizione del Festival organizzato da LP World e Nautilus Event. Quattro serate che vedono protagonista una line up artistica di primissimo piano nel panorama musicale nazionale, che fa del Gravity Pop Festival un evento imperdibile.

PROGRAMMA COMPLETO:

11 luglio: FRANCESCA MICHIELIN + LE MANDORLE

12 luglio: ANNALISA + JOAN THIELE

13 luglio: ACHILLE LAURO + JUNIOR CALLY

14 luglio: RANDOM #unafestaacaso

11 LUGLIO

FRANCESCA MICHIELIN

Opening act: LE MANDORLE

12 LUGLIO

ANNALISA

Opening act: JOAN THIELE

13 LUGLIO

ACHILLE LAURO

Opening act: JUNIOR CALLY

14 LUGLIO

RANDOM UNA FESTA A CASO

Prevendite disponibili sul circuito TicketOne