Nuova iniziativa dell’Associazione De Gasperi di Legnano che propone un appuntamento di grande attualità, venerdì 18 maggio alla libreria Nuova Terra (via Giolitti,14), alle ore 21, il reporter di guerra Gian Micalessin, già vincitore del Premio Ilaria Alpi, autore di diverse pubblicazioni e di reportage da oltre 30 guerre sparse nel mondo, presenterà il suo ultimo libro: «Fratelli traditi. La tragedia dei cristiani in Siria. Cronaca di una persecuzione ignorata», pubblicato da Cairo Edizioni (pp. 302, 1° ed. 2018) e che gode dell’introduzione del sociologo Francesco Alberoni.

La serata sarà introdotta da Alessandro Rizzo, giornalista di Cerro Maggiore e del consiglio direttivo dell’Associazione stessa. L’incontro, con ingresso libero e gratuito, è organizzato in collaborazione con l’Associazione Italiana Centri Culturali. Durante la serata è prevista la proiezione di alcuni reportage di Micalessin.

«Abbiamo invitato Micalessin perché è uno dei reporter di guerra più autorevoli nel panorama del giornalismo non solo italiano – ha dichiarato Ivo Paiusco, presidente dell’Associazione De Gasperi – e noi della De Gasperi cerchiamo testimoni che ci facciano leggere attentamente la realtà di quello che accade nel mondo. La Siria non la possiamo ignorare, le guerre non le possiamo tollerare. La guerra iniziata nel marzo 2011 in Siria ha causato quella che l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha definito “la più grande crisi umanitaria della nostra era”.

E sono solo di tre mesi fa le parole che Papa Francesco ha pronunciato quando ha affermato che “il mese di febbraio è stato uno dei più violenti in sette anni di conflitto: centinaia, migliaia di vittime civili, bambini, donne, anziani; sono stati colpiti gli ospedali; la gente non può procurarsi da mangiare… Tutto questo è disumano. Non si può combattere il male con altro male. E la guerra è male.” Noi, nel nostro piccolo. Lavoriamo proviamo a lavorare per il bene anche con queste piccole iniziative culturali».