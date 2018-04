Tre masterclass aperte anche al pubblico (con Chicco Gussoni, Claudio Angeleri e Alfredo Golino), lezioni-concerto per gli studenti delle scuole cittadine, performance e iniziative speciali, tutto a ingresso rigorosamente gratuito: da fine aprile a inizio giugno il jazz tornerà a risuonare a Vigevano grazie alla terza edizione del festival “A Vigevano Jazz”, il cui direttore artistico è il sassofonista Gabriele Comeglio, attualmente in tour come direttore musicale con lo spettacolo “Massimo Lopez & Tullio Solenghi show”.

L’International Jazz Day

Si comincerà lunedì 30 aprile con un’imperdibile anteprima, cioè l’International Jazz Day, la giornata in cui in tutto il mondo si celebrano i valori artistici e sociali di questa musica: all’auditorium San Dionigi (ore 16) è in programma un concerto swing con la presenza di alcuni dei componenti della Jazz Company Big Band e altri artisti lomellini. In scaletta classici del jazz e dello swing, da Duke Ellington a Benny Goodman. Una jam session concluderà la giornata.

I concerti

Il primo concerto della nuova edizione del festival è previsto venerdì 4 maggio alla Cavallerizza del Castello (ore 21), quando si esibirà, sempre nel segno dello swing, la Jazz Company Big Band diretta dal sassofonista Gabriele Comeglio.

Come ben sanno gli appassionati, quest’anno ricorre l’ottantesimo anniversario di uno dei più importanti eventi della storia del jazz e, cioè, la performance dell’orchestra di Benny Goodman alla Carnegie Hall di New York, tempio statunitense della musica classica.

A VIGEVANO JAZZ – Da lunedì 30 aprile a sabato 2 giugno

Il programma della terza edizione

Lunedì 30 aprile, ore 16

Auditorium San Dionigi, piazza Martiri della Liberazione 12: International Jazz Day

Venerdì 4 maggio, ore 21

Cavallerizza del Castello: Jazz Company Big Band in “Swing, swing, swing”

Sabato 5 maggio, ore 17

Auditorium San Dionigi, piazza Martiri della Liberazione 12

Masterclass con Chicco Gussoni

Venerdì 11 maggio, ore 21

Cavallerizza del Castello: “Italian songbook” di Caterina Comeglio con l’Orchestra Città di Vigevano

Sabato 12 maggio, ore 17

Ridotto del Teatro Cagnoni, corso Vittorio Emanuele II 45

Masterclass con Claudio Angeleri

Venerdì 18 maggio, ore 21

Teatro Cagnoni, corso Vittorio Emanuele II 45

“Tempo!” – Tullio De Piscopo meets Jazz Company Big Band

(assegnazione gratuita del posto obbligatoria presso la biglietteria del teatro; tel: 0381-82242, da martedì a sabato dalle ore 17 alle 20.15).

Sabato 2 giugno, ore 17

Ridotto del Teatro Cagnoni, corso Vittorio Emanuele II 45

Masterclass con Alfredo Golino

On line: avigevanojazz.webs.com