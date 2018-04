Real Time: “Ma come ti vesti?”

Il tempo passa ma il cattivo gusto non muore mai! Enzo e Carla tornano per soccorrere le emergenze di stile nello studio rinnovato della dodicesima stagione di “MA COME TI VESTI?!”: lo storico programma di Real Time (canale 31), andrà in onda a partire da mercoledì 2 maggio alle 21.10.Come da tradizione, in ogni puntata del programma più longevo e amato del canale, i conduttori si prenderanno cura dei look di donne mal vestite e avverse al buon gusto, partendo dalla richiesta di aiuto di familiari, parenti e amici che sollecitano i due esperti di moda a intervenire.

Per rinnovare il guardaroba delle fortunate ragazze, Enzo e Carla eliminano dai loro armadi tutti i capi non adatti e studiano nuovi outfit per valorizzarle e renderle più fashion.

Il passo successivo è quello dello shopping che dà alle concorrenti la possibilità di mettere in pratica i consigli ricevuti, anche se l’assistenza dei due maestri di tendenze sarà sempre inevitabile per non far perdere di vista i comandamenti dello stile.

Dai capelli al trucco, passando agli abiti per ogni occasione, al termine della trasformazione le partecipanti sfileranno davanti a tutti coloro che prima le avevano criticate.