Radical Freak: “E45″, il nuovo album

E’ appena uscito, il 4 aprile 2018 su Smilax Records “E45″, il nuovo album dei Radical Freak, la band formata da Peter Karma e Master Enjoy e l’attesa cresce.

Master Enjoy e Peter Kharma sono già noti nell’ambiente discografico, oltre ad essere un MC e un dj producer di indubbia fama. Negli ultimi tre anni, anche come ghost producer e ghost writer, hanno all’attivo diversi successi.

L’album “E45″, prende il nome dalla strada che collega l’Italia alla Finlandia attraversando tutta l’Europa. “Per noi ha un significato particolare”, spiega Master. “Oltre ad essere un’arteria che collega varie culture ed etnie, un po’ come metaforicamente è il nostro modo di concepire la musica, è anche la strada che unisce Foligno, la mia città a Bologna, la città di Peter. L’abbiamo percorsa così tante volte, a tutte le ore del giorno e della notte per portare a termine il nostro progetto”.

All’interno di “E45″ si alternano brani elettronici con cassa in quattro quarti e rap in italiano, brani auto ironici che parlano di spezzati di vita quotidiana e remake di loro vecchie canzoni. Ad esempio, c’è “Come La Lingua Batte”, già colonna sonora di Urban Jungle , serie animata di MTV. Il brano è stato cantato e rieditato per il nuovo album. Altro pezzo rieditato è il già citato “Italian Circo”, canzone che racconta la figura ambigua dell’uomo di politica.

Radical Freak

https://www.facebook.com/radicalfreakofficial/

http://www.radicalfreak.com