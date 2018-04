LA5: al via “Questo è Stile!”

“Questo è Stile!” debutta su LA5 stasera giovedì 5 aprile, con otto appuntamenti in onda in seconda serata.

Al timone, secondo una storica definizione del New York Times «profeta del make-up made in Italy», l’icona del settore Diego Dalla Palma.

È un make-over, quello dell’inedito format della rete tematica al femminile Mediaset, ispirato a temi da sempre cari a Dalla Palma: ovvero nessun stravolgimento della persona, ma una vera e propria interpretazione della sua personalità attraverso un percorso conoscitivo tra make-up artist e protagonista della puntata.

La sensibilità di Diego Dalla Palma, unita al desiderio di cambiare della persona prescelta per il make-over, si concretizza in un nuovo trucco, un nuovo taglio di capelli ed un nuovo outfit.

Una trasformazione possibile grazie alla segnalazione alla redazione di “Questo è Stile!” da parte di una persona cara – una parente, un’amica, una collega – della futura donna con stile.

Il make-over è opera del gruppo creativo diretto da Diego Dalla Palma, composto dal rock n’roll hair stylist Mauro Galzignato, dalla make-up artist Alessandra Dini e dal fashion stylist Fabio Caserta.

Arrivati alla fase finale della puntata, a scoprire davanti allo specchio il new style dell’eroina di “Questo è Stile!”, anche l’amica che le ha permesso di vivere questa avventura.

Le due, insieme in tv come nella vita, protagoniste di un momento di vera complicità femminile, si ritrovano per poter dire: “Questo (sì, che) è Stile!”.