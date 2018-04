“I Racconti di Masha” al Teatro Il Celebrazioni

In scena al Teatro Il Celebrazioni, domenica 8 aprile, alle ore 16.00, I Racconti di Masha.

I racconti di Masha è il nuovo entusiasmante spettacolo che, con l’allegria delle musiche, le scenografie digitali e il dinamismo delle coreografie, porterà in scena lo spin-off della più amata serie TV per bambini proponendosi ancora una volta di eccellere con contenuti nuovi e dalla massima interattività.

Accanto alla piccola Masha non mancherà di certo Orso, prezioso supporto nel racconto delle sue storie. Dunque tanta attesa per questo nuovo spettacolo che, in anteprima europea, porterà in scena le storie e le fiabe popolari, rielaborate e mescolate dalla piccola Masha con tanta fantasia e tutta l’ingenuità tipica di un bambino. Il divertimento è assicurato!

PREZZI (comprensivi di prevendita): I platea under 12 anni 28,00 € – I platea adulti 23 € – II platea under 12 anni 23,00 € – II platea adulti 18,00 € – balconata under 12 anni 19,00 € – balconata adulti 16,00 €

PREVENDITE acquistabili presso la biglietteria del TEATRO IL CELEBRAZIONI (Via Saragozza, 234, Bologna), aperta dal lunedì al sabato (ore 15.00 – 19.00), presso la biglietteria del TEATRO EUROPAUDITORIUM (Piazza Costituzione, 4, Bologna) aperta dal lunedì al sabato (ore 15.00 – 19.00), attraverso il circuito TICKETONE, il circuito VIVATICKET, i punti d’ascolto delle Ipercoop, oltre alle prevendite abituali di Bologna e provincia e attraverso il sito www.teatrocelebrazioni.it.

PER INFORMAZIONI: www.teatrocelebrazioni.it | info@teatrocelebrazioni.it | 051.4399123