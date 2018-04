HAPPY WINTER di Giovanni Todaro sarà nelle sale italiane dal 21 al 23 maggio con le I Wonder Stories, l’appuntamento mensile per poter vedere su grande schermo i documentari più straordinari e le storie più rivelatrici.

HAPPY WINTER è l’opera prima scritta e diretta da Giovanni Totaro presentata Fuori Concorso nella selezione ufficiale della 74° Mostra Internazionale del Cinema di Venezia ambientata sulla spiaggia di Mondello a Palermo; il documentario vuole essere uno sguardo quasi sociologico ma allo stesso tempo divertente e leggero sulla crisi degli ultimi anni vista dalle famiglie che vi trascorrono la stagione estiva nascondendosi dietro al ricordo di uno status sociale che non è più lo stesso.

Personaggi unici mettono in mostra la loro umanità facendo finta che la crisi economica non esista e convinti che la cabina in riva al mare garantisca loro un posto in prima fila nella fiera della vanità estiva.

Il film è una produzione Indyca con Rai Cinema in co-produzione con Zenit Arti Audiovisive, in associazione con Inthelfilm e Onirica.

È stato sviluppato con il sostegno di Creative Europe Programma MEDIA, con il contributo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali Direzione Generale per il Cinema, del Piemonte Doc Film Fund – Fondo regionale per il documentario ed è stato realizzato nell’ambito del Programma Sensi Contemporanei Cinema (Regione Siciliana/Film Commission Regione Sicilia).

HAPPY WINTER ha goduto della visibilità nei concorsi di progetti dedicati ai documentari aggiudicandosi numerosi riconoscimenti: è risultato vincitore del premio IDS MIA 2015, del premio per lo sviluppo MISE 2016, del premio Cuban Hat a Hot Docs Forum 2016 e del Premio Atelier al Milano Film Network 2016.

Happy Winter sarà nelle sale italiane dal 14 al 16 maggio con le I Wonder Stories. Il film sarà preceduto in sala da una video-introduzione di Lillo, Greg e Alex Braga, voci di Radio2.

Il progetto I Wonder Stories è realizzato in collaborazione con Biografilm Festival – International Celebration of Lives, Regione Emilia-Romagna, Unipol Gruppo Finanziario, Sky Arte HD, Radio2, FICO Eataly World, Archilovers e MYmovies.it.