For Men d’Aprile: “Kama Sutra Fitness”

È possibile migliorare la forma fisica e la vita di coppia attraverso il piacere? FOR MEN MAGAZINE, il mensile maschile di Cairo Editore diretto da Andrea Biavardi, allega in esclusiva al numero di aprile – a soli 3.90 euro oltre il prezzo di copertina – il manuale illustrato “Kama Sutra Fitness”.

«Abbiamo voluto offrire ai nostri lettori un’esclusiva versione tradotta in italiano di “Kama Sutra work out” – commenta Andrea Biavardi –straordinario libro inglese dell’amore e del fitness che svela, attraverso centinaia di disegni e spiegazioni, tutti i segreti per restare in forma facendo l’amore con la propria donna».

“Kama Sutra Fitness”, con un tono leggero e una grafica accattivante, propone esercizi funzionali validati da un esperto di fitness, che aiutano a scolpire il fisico attraverso 150 posizioni dell’arte amatoria indiana. Nato con lo scopo di unire la passione al workout, il volume è ispirato alla saggezza antica di opere erotiche come il Kamasutra, Il Giardino Profumato e l’Ananga Ranga.

Nel libro sono presenti esercizi singoli e vere e proprie sessioni di allenamento di coppia. Ognuno dei 150 sexercise è accompagnato da un’illustrazione e da una scheda tecnica che riporta tempi, calorie bruciate, muscoli coinvolti e flessibilità richiesta.

La copertina di FOR MEN MAGAZINE di aprile è dedicata a uno dei modelli più affermati in circolazione: Francesco Brunetti. Il 24enne di Fano dal fisico scultoreo, racconta al mensile i suoi inizi, i metodi per mantenersi in forma e la sua giornata tipo.

Le pagine di questo numero della più bella del mese hanno come protagonista Livia Canalis. La cugina dell’ex velina Elisabetta, mostra il suo fisico esplosivo con una serie di scatti mozzafiato.