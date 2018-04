FESTIVAL SHOW 2018, il festival itinerante dell’estate italiana, che si svolgerà in 8 appuntamenti a partire dall’8 luglio, anche quest’anno dà spazio ai giovani artisti emergenti! Il 4, 5 e 6 maggio si svolgeranno le finali di Festival Show Casting 2018 in Piazza Matteotti a Caorle (Venezia), storico borgo sul mare che ospita le finali per il quarto anno consecutivo.

Quest’anno i giovani che verranno selezionati salgono a 14: date le numerose iscrizioni, provenienti anche dall’estero, si è deciso infatti di aumentare di 2 unità il numero dei promettenti artisti che avranno la possibilità di esibirsi sullo stesso palco insieme ai big della musica italiana e internazionale! 10 posti saranno riservati agli emergenti italiani, mentre 4 posti agli stranieri.

Giudice d’eccezione sarà Platinette! Maurizio Coruzzi è conduttore radiofonico e televisivo, scrittore e cantante. Uno dei personaggi più noti al grande pubblico, attivo come giornalista, autore e conduttore fin dagli anni settanta, ha raggiunto la notorietà presso il pubblico alla fine degli anni novanta quando, scoperto da Maurizio Costanzo, ha preso parte a numerose puntate del Maurizio Costanzo Show.

Ha anche pubblicato alcuni libri e inciso due dischi, arrivando a calcare il palco del Festival di Sanremo per due volte, nel 2012 come ospite dei Matia Bazar, e nel 2015 come concorrente in coppia con Grazia Di Michele.

Sarà affiancato da una giuria composta da MICHELE TORPEDINE (uno dei più importanti manager musicali italiani, ma anche produttore discografico, personaggio televisivo e batterista.

Dopo avere portato al successo artisti come Zucchero, Giorgia, Pino Daniele e Andrea Bocelli, nel 2015 insieme a Tony Renis ha creato il successo mondiale de Il Volo), MASSIMO BONELLI (reduce dall’organizzazione della festa del Primo Maggio a Roma, arriva tra le fila della commissione artistica di Festival Show.

Musicista, produttore discografico ed editore, nell’autunno 2017 è diventato manager di Renzo Rubino e Marina Rei), ADRIANO PENNINO (tra i direttori d’orchestra più popolari d’Italia grazie anche alle sue numerose presenze sul palco di Sanremo.

Musicista, arrangiatore, compositore, ha legato il suo nome a decine di artisti tra cui Gino Paoli, Gigi D’Alessio, Giorgia, Gianluca Grignani e Anna Tatangelo) e DANILO CIOTTI (riferimento fra gli autori e, successivamente, dirigente di multinazionali come Polygram. Attualmente è presidente di Radiogaga Communications. Come ama sottolineare, ancora oggi, canta per sé e per gli amici).

Le finali si svolgono in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Caorle.

In questi mesi si sono svolte le selezioni per accedere alla finale di Caorle in 40 sedi, non solo in tutta Italia ma anche all’estero. I numeri di quest’anno sono importanti: più di 400 giovani iscritti, di cui 75 stranieri provenienti da Francia, Germania, Svizzera, Malta, Romania e altri Paesi.

BIANCA GUACCERO sarà la conduttrice delle 8 tappe estive di Festival Show 2018 insieme a Paolo Baruzzo, da sempre protagonista della kermesse organizzata da RADIO BIRIKINA e RADIO BELLA & MONELLA.

Queste le prime tappe confermate: l’8 luglio in Prato della Valle a Padova, il 2 agosto in Piazza Torino a Jesolo Lido (Venezia), il 9 agosto in Piazzale Zenith a Bibione (Venezia), il 21 agosto alla Beach Arena a Lignano Sabbiadoro (Udine) e il 1° settembre in Piazza Unità d’Italia a Trieste.

Negli ultimi quattro anni la finalissima di Festival Show si è svolta all’Arena a Verona con un successo crescente. Quest’anno Festival Show ha, invece, fissato il traguardo in Piazza Unità d’Italia a Trieste, dove l’evento approda per la prima volta.