Parte oggi il contest Facebook ideato da Ente Nazionale per il Turismo Thailandese e Valica, società operante nel campo del tourism marketing e del digitale applicato al settore dei viaggi, per scegliere il logo dell’evento “Taste of Thailand”, il festival dedicato alla Thailandia che si svolgerà a Roma il prossimo 22 aprile.

Un “gioco” innovativo, virale e immediato, nel linguaggio tipico dei social. Particolarità del contest è il ricorso a Facebook ChatBot, il sistema di messagistica interattiva basato su sistemi di intelligenza artificiale, e che consentirà a ogni utente Facebook di partecipare, utilizzando le istruzioni di Facebook Messenger. È possibile accedere direttamente al bot anche attraverso il link m.me/enteturismothailandia?ref=coms.

Una scelta originale e non convenzionale, che sposta la competizione negli ambienti estremamente familiari della chat, al fine di aumentare il coinvolgimento del pubblico, offrendo un modo efficace e rapido di partecipazione.

L’iniziativa è ospitata sulla pagina Facebook ufficiale dell’Ente Nazionale per il Turismo Thailandese. Per partecipare basta essere maggiorenne e avere un account Facebook dal quale inviare la popria idea creativa entro le 12:00 del 27 marzo 2018. Ogni partecipante è libero di promuovere la propria proposta, invitando gli altri utenti a votarlo sulla pagina Facebook dell’Ente.

Una volta scaduti i termini per l’invio dei logo, una Commissione Tecnica interna selezionerà tra i 10 più votati dagli utenti il prossimo logo ufficiale di “Taste of Thailand”, che sarà annunciato entro il 31/03/2018.

L’autore del logo lavorerà con un contratto di lavoro occasionale per un valore di € 500,00 + due biglietti aerei Thai Airways per andare a scoprire di persona le bellezze della Thailandia.