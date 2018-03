Dodici donne, dodici atlete, dodici storie di vita. È “Donne di Sport” il nuovo ebook realizzato da Alley Oop – Il Sole 24 Ore che verrà presentato il 26 marzo alle ore 17,30 all’auditorium del Museo delle Culture (MUDEC), in via Tortona 56 a Milano.

La presentazione sarà un match in due tempi: il primo, dal titolo «Storie di passioni, muscoli e pensieri d’acciaio», vedrà scendere in campo alcune atlete protagoniste delle interviste dell’ebook: Maria Beatrice Benvenuti, arbitro di rugby internazionale, Monica Boggioni, atleta del nuoto paralimpico con quattro record del mondo, Sara Cardin, campionessa del mondo di karate, Elisa Di Francisca, pluricampionessa della scherma, Arianna Fontana, portabandiera azzurra a PyeongChang e vincitrice di tre medaglie nello short track, Sara Gama, capitano della Juventus Women e della nazionale di calcio, Serena Ortolani, schiacciatrice nel giro della nazionale di pallavolo e capitano della Saugella Monza, Cecilia Zandalasini, cestista della Famila Schio, della nazionale italiana e delle Minnesota Linx nella Wnba statunitense.

Nel secondo tempo, dal titolo «Carriere alla svolta tra maternità e post professionismo», saranno impegnate Rossana Ciuffetti, Direttore della Scuola dello Sport del Coni, Laura Coccia, ex atleta paralimpica, Katia Serra, ex calciatrice e commentatrice televisiva, Manuela Zanchi, ex pallanuotista e Olga Iarussi, Ceo di Triumph per l’area del Sud Europa.

A arbitrare gli incontri Monica D’Ascenzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, ideatrice e responsabile del blog multifirma del Sole 24 Ore, Alley Oop – L’altra metà del Sole.

L’ingresso all’evento è su invito, che può essere richiesto scrivendo a eventi.alleyoop@ilsole24ore.com.

L’ebook “Donne di sport”, che verrà pubblicato in allegato al Sole 24 Ore in versione digitale il 26 marzo 2018 e sarà poi scaricabile gratuitamente dal sito del Sole 24 Ore www.ilsole24ore.com, include anche interviste a Federica Brignone, medaglia di bronzo nello slalom gigante alle recenti olimpiadi coreane, Kiara Fontanesi, cinque volte campionessa mondiale di motocross, la “Divina” Federica Pellegrini, sette volte sul podio in altrettante edizioni dei campionati del mondo nei 200 metri stile libero, Irma Testa, prima donna pugile italiana alle Olimpiadi.

La prefazione dell’ebook, che ha il patrocinio del Coni, è a firma di Giovanni Malagò, presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, mentre le interviste sono realizzate da Tiziana Pikler, giornalista e contributor del blog Alley Oop – Il Sole 24 Ore.

In appendice cinque storie di sportive italiane in discipline meno note al grande pubblico, a firma di Claudia Radente, contributor di Alley Oop – Il Sole 24 Ore.