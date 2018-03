Spazio Teatro No’Hma Teresa Pomodoro: “Reparto Amleto”

Reparto Amleto, in scena mercoledì 14 e giovedì 15 marzo (ore 21) allo Spazio Teatro No’hma Teresa Pomodoro, è un’ironica e divertente rivisitazione del personaggio shakespeariano scritta e diretta da Lorenzo Collalti.

La pièce si presenta come un’originale rilettura di un classico mantenendone le parti strutturali in una dimensione attualizzata e resa godibile dalla particolare situazione in cui si svolge.

Reparto Amleto nel 2017 è stato pluripremiato. A Roma ha vinto il premio come Miglior Spettacolo al Festival Under 25 Dominio Pubblico 2017 nella rassegna “Dominio Pubblico – La città agli under 25”. Nello stesso periodo il progetto di Lorenzo Collalti si è aggiudicato il Primo premio della “Groups Competition” e il Premio SIAE alla miglior drammaturgia durante il Festival Internazionale dei 2Mondi di Spoleto 2017.

SPAZIO TEATRO NO’HMA TERESA POMODORO

via Andrea Orcagna 2 – 20131 Milano (MM2 linea verde – fermata Piola)

Ingresso libero e gratuito con prenotazione obbligatoria

Infoline e prenotazioni: 02.45485085 / 02.26688369

È possibile prenotare anche collegandosi al sito www.nohma.org