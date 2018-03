Museo del Violino e la tradizione della liuteria cremonese

Il Wall Street Journal ha pubblicato un lungo e approfondito articolo dedicato al Museo del Violino e alla tradizione della liuteria cremonese, apparso il 7 marzo 2018 sia nell’edizione americana, sia in quella internazionale. L’autore è Stuart Isacoff, membro della Media Lounge di Cremona Musica.

L’articolo è frutto di un’intervista organizzata da Cremona Musica all’interno della fiera.

Nel 2017 infatti Cremona Musica ha istituito la “Media Lounge”, un pool di oltre 30 giornalisti provenienti da tutto il mondo, invitati a Cremona per visitare la grande manifestazione fieristica e per dare visibilità internazionale agli eventi di Cremona Musica e alle eccellenze culturali della città.

Cremona Musica intende, infatti, fare da volano per promuovere nel mondo la grande tradizione della liuteria cremonese e il patrimonio artistico e culturale della città, non solo organizzando quella che è la più importante fiera al mondo per gli strumenti di liuteria di alta gamma, ma anche costruendo moltissimi eventi culturali attorno all’esposizione, con centinaia di artisti coinvolti, a tutto vantaggio della città e delle sue eccellenze.

I giornalisti invitati sono stati esortati a visitare la città e a conoscere da vicino anche le altre istituzioni musicali che rendono Cremona un “Polo della musica” come forse nessun’altra città al mondo.

L’autore dell’articolo, Stuart Isacoff, è anche celebre per i suoi libri, pubblicati anche in Italia da EdT.