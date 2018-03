James Bay: torna con il nuovo album “Electric Light”

Dopo l’uscita del singolo “WILD LOVE” JAMES BAY annuncia la pubblicazione del suo secondo album di inediti “Electric Light”, album da oggi disponibile per essere ordinato che arriverà nei negozi tradizionali e negli store digitali il 18 maggio. Ordinando ora il disco si riceverà subito il brano inedito “PINK LEMONADE”.

BAY, che vuole spingere più avanti i suoi confini musicali, racconta di “ELECTRIC LIGHT”: “Se dovessi descrivere visivamente il mio primo album forse sarebbe una fiamma, mentre questo nuovo disco è davvero una evoluzione artistica e di suono per me. La sensazione, l’immagine che ho in mente, è quella di 100 lampadine che si accendono”.

Il disco contiene anche il primo singolo estratto “WILD LOVE”, da venerdì 2 marzo disponibile per la programmazione radiofonica, che ha già totalizzato oltre 10 milioni di stream su Spotify a cui si aggiungono le quasi 3 milioni di visualizzazioni per il video ufficiale visibile qui https://youtu.be/JeRtUXTQ_aQ con la partecipazione straordinaria della protagonista della fortunata serie di Netflix “Stranger things” NATALIA DYER.

Ottime critiche sono arrivate dai principali media come NME, Forbes, Harpers Bazaar, Time, GQ UK, Rolling Stone, People, Clash, Billboard ed altri.

Alcuni fan potrebbero dire che “WILD LOVE” segna un nuovo sound per James ma Bay ha spiegato che: “So che qualcosa di questo nuovo sound non era presente nel mio primo album ma credo che questa nuova musica aiuti ad avere un quadro più preciso di chi sono.

Sono stato definito un “ragazzo con la chitarra acustica che fa musica intima” e quando me ne sono reso conto ho realizzato che dovevo spingermi oltre musicalmente. Quello era una parte del mio arsenale ma non voglio che definisca chi sono”.

Parlando della canzone, BAY ha dichiarato: “Wild Love racconta l’esperienza di essere attratto da qualcuno. Qualcosa che puoi sentire immediatamente quando incontri queste persone la prima volta o che si riaccende durante una relazione.

Racconta anche del desiderio che si può provare, sia che si tratti della persona da cui non riesci a staccare gli occhi in una stanza o, come nella mia esperienza, quando non riesci a non pensare a quella persona, dovunque tu sia nel mondo”.

Questa la tracklist di “Electric Light”:

1.Intro

2. Wasted On Each Other

3. Pink Lemonade

4. Wild Love

5. Us

6. In My Head

7. Interlude

8. Just For Tonight

9. Wanderlust

10. I Found You

11. Sugar Drunk High

12. Stand Up

13. Fade Out

14. Slide