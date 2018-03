Nel corso di Fratelli di Crozza in onda venerdì 9 marzo sul Nove, Maurizio Crozza dopo aver interpretato nei panni di Sting una personalissima rivisitazione di “Laura non c’è” di Nek, ha mostrato in diretta ai telespettatori il videomessaggio in italiano ricevuto nei giorni scorsi dalla star internazionale che ha ringraziato con grande ironia l’artista genovese:

“Ciao Maurizio, ogni settimana mi rompi le balle per il mio cattivo italiano e certamente hai ragione, ti ringrazio! Ma soprattutto ti ringrazio perché tutte le volte che canti una mia canzone io vengo pagato una tonnellata di soldi. Quindi Maurizio, ancora una volta grazie”.

Subito non si è fatta attendere la risposta di Crozza che ha così scherzato: “Grandissimo Sting! Un grande senso dell’ironia… un po’ venale, ma simpatico! Però perdonami, io stasera ho cantato una canzone di Nek, quindi la paccata di soldi se la becca lui.! Ciao Gordon… perché io lo chiamo per nome, il vecchio Gordon Sumner… ti aspetto qui!”