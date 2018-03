“Finchè I-Phone non ci separi” – Zelig Cabaret

L’impertinente ironia del duo vincente formato da Katia Follesa e Angelo Pisani ritorna il 23 e 24 marzo (ore 21) a Zelig Cabaret per presentare in anteprima il loro nuovo spettacolo “Finchè I-Phone non ci separi”, scritto e interpretato dagli stessi.

Cosa succede quando una coppia di fatto è anche coppia nella vita?

Cosa accade quando le dinamiche uomo donna dalla vita privata finiscono sul palco?

Queste e tante altre sono le domande a cui Angelo Pisani e Katia Follesa, coppia anche nella vita, cercheranno di dare una risposta.

E se non dovessero riuscirci, per farlo approfitteranno del pubblico e dei loro I-Phone!

Non è escluso che vi si chieda anche il numero di una brava babysitter per la loro figlia Agata….

INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO – INIZIO SPETTACOLO ore 21.00

ZELIG CABARET – Viale Monza 140 – 20125 Milano – www.areazelig.it – Ingresso consentito ai maggiori di anni 14

I prezzi indicati si intendono senza consumazione ed eventuale prevendita

Infoline e prenotazioni tel. 02.255.1774 (dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 – nelle sere di spettacolo anche dalle 18 alle 20.00 – sabato e domenica dalle 18.00 alle 20.00). Acquisti online su www.ticketone.it