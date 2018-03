Atm: aggiornamenti circolazione

Atm comunica che al momento la circolazione è regolare lungo le linee della metropolitana e sui mezzi di superficie.

L’Azienda ha attivato il piano di emergenza neve per la gestione del servizio e sta comunicando in tempo reale attraverso il canale Twitter @atm_informa, la App ATM Milano Official App e tutti gli strumenti a disposizione (annunci in metropolitana e superficie, news sul sito e sui monitor presenti in banchina e in stazione).

Assistenti alla clientela sono a disposizione del pubblico, in particolare nelle principali stazioni della metropolitana.