Dal 3 al 9 agosto tutta la magia del festival siciliano, organizzato da Leave Music, torna per una quinta edizione che si preannuncia imperdibile. Musica, territorio e natura saranno ancora una volta le protagoniste della manifestazione, divenuta negli anni un importante punto di riferimento sia per il panorama musicale italiano sia come attrazione turistica della regione.

Il Teatro Greco di Tindari, la riserva naturale di Marinello, il centro storico di Patti e il lungomare di Patti Marina sono solo alcune delle location mozzafiato della provincia di Messina che hanno ospitato i concerti delle scorse edizioni, a cui per la quinta edizione si aggiungeranno nuovi luoghi da scoprire e che anche quest’estate renderanno INDIEGENO FEST un evento unico nel suo genere.

Spiagge sconfinate, strade incantate e panorami incantevoli: luoghi vicini ma diversi, che in quei giorni saranno esaltati da concerti cuciti su misura di ogni singola località per dar vita a esperienze indimenticabili.

Nelle scorse edizioni sono saliti sul palco nomi del calibro di Carmen Consoli, Niccolò Fabi, Brunori Sas, Afterhours, Levante, Motta ed Ex-Otago: anche quest’anno grandi artisti del panorama musicale italiano prenderanno parte a una line-up di primo piano e di assoluto valore che verrà annunciata nei prossimi mesi.

Accanto alle proposte musicali ci saranno eventi e iniziative per scoprire i luoghi di maggior interesse turistico e culturale che la Sicilia settentrionale offre. Non mancheranno inoltre momenti gastronomici, per farsi conquistare dai sapori delle terre siciliane.

INDIEGENO FEST 2018 sarà come negli anni scorsi festival di eccellenze: paesaggistiche, musicali, culturali. Un’occasione unica e di alta rilevanza turistica per scoprire terre e artisti che daranno vita a esperienze sonore e visive impossibili da dimenticare.