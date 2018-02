E’ stata posticipata a sabato 17 marzo la chiusura della mostra collettiva Il tesoro è sempre più grande di quello che hai stretto tra le mani che riunisce, negli spazi del Museo del Paesaggio di Torre di Mosto, in provincia di Venezia, le opere di Federica Landi (Rimini, 1986), Victor Leguy (San Paolo, 1979), Pedro Vaz (Maputo, 1977), Marco Maria Zanin (Padova, 1983).

In occasione del finissage della mostra, il 17 marzo alle ore 16.00 si terrà un seminario di conclusione e verrà presentata la pubblicazione contenente i testi critici, le immagini del processo artistico e delle opere.

I quattro artisti presentano in mostra lavori inediti realizzati nel corso di Humus Interdisciplinary Residence, piattaforma interdisciplinare che ha come scopo la contaminazione tra il mondo dell’arte contemporanea e quello di territori “al margine”, ancora estremamente legati al rapporto con l’agricoltura, le tradizioni del mondo contadino, il paesaggio, la terra intesa nel senso primario del termine.

Grazie a un periodo immersivo passato nella zona rurale del Veneto orientale compresa tra i comuni di Torre di Mosto, Eraclea e Caorle, in provincia di Venezia, a stretto contatto con la popolazione locale, gli artisti hanno potuto operare una rilettura delle identità locali attraverso l’arte in dialogo con diverse discipline. Un processo di narrazione che è anche strumento di creazione di consapevolezza e lo sviluppo della comunità stessa in futuro.

Il tesoro è sempre più grande di quello che hai stretto tra le mani

Federica Landi, Victor Leguy, Pedro Vaz, Marco Maria Zanin

a cura di Carlo Sala

Museo del Paesaggio di Torre di Mosto

Torre di Mosto, Località Boccafossa

chiusura posticipata al 17 marzo 2018