All’Alcatraz: Zibba

Una grande serata per dare il via al tour: ZIBBA all’Alcatraz. Il primo marzo il cantautore ligure salirà sul palco di quello che è uno dei più importanti club italiani per il release party dell’ultimo album, LE COSE, uscito il 2 febbraio per Platonica: una serata ricca di emozioni, ospiti e sorprese.

Per l’occasione ci saranno tante delle voci e dei talenti che hanno partecipato a LE COSE e che Zibba ha saputo esaltare in ogni loro sfumatura attraverso la scrittura e la produzione del disco. Tra queste ELODIE, una delle figure femminili più cool del panorama musicale italiano, che con la sua voce ha dato al singolo Quando Stiamo Bene un tocco unico, intenso ed emotivo.

Ci sarà DIEGO ESPOSITO, uno dei talenti più brillanti della scena underground del cantautorato nazionale, che con Zibba ha dato vita al brano Un Altro Modo, scritto con Mace. Sul palco salirà anche DAVID BLANK, che compare in Niente, scritta a quattro mani dal cantautore ligure e BigFish: una voce potente e graffiante per un’artista che ha girato mezza Europa come corista di Laura Pausini.

Sul palco, per tutto il tour, Zibba sarà accompagnato da una band di assoluta qualità: Andrea Balestrieri (batteria), Stefano Riggi (sax, synth) Dario Ciffo (violino e chitarre), Simone Rubinato (basso).

[Stefano Riggi utilizza il midi router italiano “Sipario” per gestire l’organizzazione dei suoni delle sue tastiere (www.lab4music.it)]

Dopo le emozioni dell’Alcatraz inizierà il tour italiano, che toccherà le principali città del Belpaese: Roma, Bolzano, Brescia, Ravenna, Frattamaggiore, Genova e molte altre date ancora da annunciare.

LE COSE TOUR

1.03 Alcatraz – Milano

17.03 Monk – Roma

20.03 Teatro Cristallo – Bolzano

21.03 Latteria Molloy – Brescia

23.03 Teatro Socjale – Ravenna

31.03 Sound Music Club – Frattamaggiore (NA)

7.04 Bangarang – Genova

– calendario in aggiornamento –