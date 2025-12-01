Spezzato è il cuore della bellezza” Dammacco/Balivo

Dal 2 al 7 dicembre in sala Bausch è in scena Spezzato è il cuore della bellezza di Mariano Dammacco e Serena Balivo che portano all’Elfo lo spettacolo con cui hanno vinto il Premio Ubu nel 2021. Spezzato è il cuore della bellezza racconta la storia di un cosiddetto triangolo amoroso, lui, lei, l’altra e, tramite i frammenti e le immagini di questa storia, offre allo spettatore uno sguardo sull’Amore nelle sue pieghe dolorose e tormentate, attraverso la convivenza di tragedia e umorismo.

Dal 5 al 7 dicembre in sala Shakespeare è programmato Ragazze all’ingrosso di Rossella Pugliese, regia e disegno luci Nadia Baldi, spettacolo che indaga le sensibilità umane maschili e femminili. Attraverso un ritmo ironico, irriverente e poetico lo spettacolo narra della donna nel mondo della televisione e dello spettacolo. La donna dei provini, degli ingaggi, delle paillettes, delle parrucche, dei trucchi sfavillanti, la donna cha attraverso l’arte trova una propria identità. Le donne in un mondo maschile.

