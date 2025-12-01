5.8 C
Milano
lunedì, Dicembre 1, 2025
Spezzato è il cuore della bellezza” Dammacco/Balivo

Dal 2 al 7 dicembre in  sala Bausch è in scena Spezzato è il cuore della bellezza di Mariano Dammacco e Serena Balivo che  portano all’Elfo lo spettacolo con cui hanno vinto il Premio Ubu nel 2021. Spezzato è il cuore della bellezza racconta la storia di un cosiddetto triangolo amoroso, lui, lei, l’altra e, tramite i frammenti e le immagini di questa storia, offre allo spettatore uno sguardo sull’Amore nelle sue pieghe dolorose e tormentate, attraverso la convivenza di tragedia e umorismo.
Dal 5 al 7 dicembre in  sala Shakespeare è programmato Ragazze all’ingrosso di Rossella Pugliese, regia e disegno luci Nadia Baldi, spettacolo che indaga le sensibilità umane maschili e femminili. Attraverso un ritmo ironico, irriverente e poetico lo spettacolo narra della donna nel mondo della televisione e dello spettacolo. La donna dei provini, degli ingaggi, delle paillettes, delle parrucche, dei trucchi sfavillanti, la donna cha attraverso l’arte trova una propria identità. Le donne in un mondo maschile.
ELFO PUCCINI 
C.SO BUENOS AIRES 33

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia 

