Elvana Gjata, icona musica pop albanese arriva in Italia

Arriva in Italia per un’unica data Elvana Gjata, icona della musica pop albanese. Un live speciale previsto per domenica 10 maggio all’Unipol Forum di Milano, prodotto da Vivo Concerti in collaborazione con World Music.

I biglietti saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com da venerdì 19 dicembre alle ore 11:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da mercoledì 24 dicembre 2025 alle ore 11:00.

Dopo l’enorme successo ottenuto in patria e in Germania con una partecipazione di più di 35.000 persone, Elvana Gjatafa tappa anche in Italia. L’artista multiplatino è pronta a emozionare il pubblico italiano con uno show che promette di essere indimenticabile.

Dopo aver ottenuto milioni di stream su Spotify, Apple Music, YouTube con un repertorio “Timeless”, Elvana Gjata si prepara a portare anche in Italia un’esibizione intensa, emozionante e ricca di momenti indimenticabili. Solo pochi giorni fa ha annunciato la sua partecipazione all’evento milanese “DEKADA – The evolution”, suscitando la gioia dei fan italiani che non vedono l’ora di vederla esibirsi dal vivo.

Elvana Gjata ha saputo forgiare il proprio stile musicale in maniera unica e originale, mescolando le melodie pop moderne con la tradizionalità e la storia della musica albanese. Questa combinazione si è rivelata la formula vincente per farsi apprezzare non solo in Albania, sua terra natale, ma anche fuori dai confini nazionali: il grande entusiasmo mosso per la sua futura data italiana all’Unipol Forum di Milano ne è la conferma.

Elvana Gjata è una delle artiste più autorevoli e riconosciute del panorama musicale europeo. Con una carriera costellata di successi multiplatino, brani iconici e concerti sold out, ha costruito un’identità artistica solida, basata su evoluzione continua e respiro internazionale. Il suo stile fonde pop contemporaneo, influenze globali e radici mediterranee, dando vita a un sound elegante, riconoscibile e senza confini. La sua cifra artistica unisce forza visiva, versatilità musicale e una visione chiara e coerente. DEKADA – The Evolution è un progetto celebrativo e allo stesso tempo evolutivo: dieci anni di musica raccontati attraverso uno show di grande impatto, che ripercorre i momenti chiave della carriera aprendo a una nuova fase artistica.

Instagram: https://www.instagram.com/elvanagjataaaa/

YouTube: https://www.youtube.com/@ElvanaGjata

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/artist/6Cej574CUx7dHKuRHBPNp0?si=_iMxVHFfRdiBwVbng7J80g

TikTok: https://www.tiktok.com/@itselvanagjata

