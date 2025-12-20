9.9 C
Milano
sabato, Dicembre 20, 2025
HomeMUSICA
MUSICA

Elvana Gjata, icona musica pop albanese arriva in Italia

Davide Falco
By Davide Falco
0
72
elvana-gjata
elvana-gjata

Arriva in Italia per un’unica data Elvana Gjata, icona della musica pop albanese. Un live speciale previsto per domenica 10 maggio all’Unipol Forum di Milanoprodotto da Vivo Concerti in collaborazione con World Music.

I biglietti saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com da venerdì 19 dicembre alle ore 11:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da mercoledì 24 dicembre 2025 alle ore 11:00.

Dopo l’enorme successo ottenuto in patria e in Germania con una partecipazione di più di 35.000 persone, Elvana Gjatafa tappa anche in Italia. L’artista multiplatino è pronta a emozionare il pubblico italiano con uno show che promette di essere indimenticabile.

Dopo aver ottenuto milioni di stream su Spotify, Apple Music, YouTube con un repertorio “Timeless”, Elvana Gjata si prepara a portare anche in Italia un’esibizione intensa, emozionante e ricca di momenti indimenticabili. Solo pochi giorni fa ha annunciato la sua partecipazione all’evento milanese “DEKADA – The evolution”, suscitando la gioia dei fan italiani che non vedono l’ora di vederla esibirsi dal vivo.

Elvana Gjata ha saputo forgiare il proprio stile musicale in maniera unica e originale, mescolando le melodie pop moderne con la tradizionalità e la storia della musica albanese. Questa combinazione si è rivelata la formula vincente per farsi apprezzare non solo in Albania, sua terra natale, ma anche fuori dai confini nazionali: il grande entusiasmo mosso per la sua futura data italiana all’Unipol Forum di Milano ne è la conferma.

Biografia

Elvana Gjata è una delle artiste più autorevoli e riconosciute del panorama musicale europeo. Con una carriera costellata di successi multiplatino, brani iconici e concerti sold out, ha costruito un’identità artistica solida, basata su evoluzione continua e respiro internazionale. Il suo stile fonde pop contemporaneo, influenze globali e radici mediterranee, dando vita a un sound elegante, riconoscibile e senza confini. La sua cifra artistica unisce forza visiva, versatilità musicale e una visione chiara e coerente. DEKADA – The Evolution è un progetto celebrativo e allo stesso tempo evolutivo: dieci anni di musica raccontati attraverso uno show di grande impatto, che ripercorre i momenti chiave della carriera aprendo a una nuova fase artistica.

LINK UFFICIALI

Instagramhttps://www.instagram.com/elvanagjataaaa/

YouTubehttps://www.youtube.com/@ElvanaGjata

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/artist/6Cej574CUx7dHKuRHBPNp0?si=_iMxVHFfRdiBwVbng7J80g

TikTokhttps://www.tiktok.com/@itselvanagjata

YouTube: https://www.youtube.com/elvanagjata

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia

Davide_Falco
Davide Falco

Articolo precedente
Rho, vinto un secondo bando per Mercatino di corso Garibaldi
Articolo successivo
Concerto di Natale con brani swing a Novate
Davide Falco
Davide Falco

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy