E’ online il nuovo portale www.bilanciosocialerho.it attraverso il quale l’Amministrazione rendiconta ai propri cittadini lo stato di attuazione del programma amministrativo e tutti i progetti in corso verificando, anche con un dato numerico, l’evolversi degli obiettivi prefissati nel programma definendone anche le priorità.

E’ uno strumento che informa i cittadini sulla città, in piena trasparenza e con ausilio di dati oggettivi, anche sull’operato svolto e sulle prospettive future. Realizzato in collaborazione con Refe – Strategie di Sviluppo Sostenibile, il portale offre una fotografia della città di Rho al 30 giugno scorso, ricca di curiosità sulla comunità locale, su Mind, sulle prospettive aperte.

Nei prossimi mesi il Sindaco Andrea Orlandi e la giunta presenteranno OpenReport alla cittadinanza dialogando con quanti vivono il territorio. Il portale è accessibile dal sito comunale cliccando l’icona ”Rho>Next Bilancio sociale”, nella home page.

In questa occasione debutta per la prima volta il marchio RHO>NEXT, che servirà d’ora in poi a identificare la comunicazione relativa ai progetti che contraddistinguono in maniera significativa gli interventi programmatici di Rho verso il suo futuro ma anche con attenzione alla “prossimità”. E’ stata ormai superata la fase meramente progettuale identificata con il claim “Rho città che cambia”. Si guarda avanti. La Rho di domani in parte è già vivibile e in parte sarà progettata e realizzata in modo coordinato e globale con le nuove trasformazioni già in essere.

Entrambi i progetti (Bilancio sociale e Manuale di comunicazione) sono stati seguiti dal vicesindaco e assessore all’attuazione del programma Maria Rita Vergani con il prezioso apporto della dirigente Emanuela Marcoccia, dell’Ufficio Controllo di gestione e dell’Ufficio Comunicazione.

“Scorrere le pagine di OpenReport permette di conoscere meglio la città e di scoprire in che modo si lavora per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030. Guardiamo avanti, considerando il futuro come qualcosa da costruire insieme, nella massima trasparenza e in dialogo costante con i rhodensi – commenta il primo cittadino Andrea Orlandi – Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto e chi ha elaborato il marchio RHO>NEXT”.

