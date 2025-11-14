Novate, trovata auto rubata con…

Ritrovata un’auto abbandonata nella zona sud di Novate.
Al primo controllo la targa del veicolo, completamente aperto, non portava ad una corrispondenza di dati. Dopo una verifica sul libretto di circolazione, trovato all’interno dell’auto e un successivo controllo, ecco la soluzione.
I malviventi avevano contraffatto la targa del veicolo, rendendo, con del nastro adesivo, una lettera “C” della targa, in una lettera “G”.
L’auto era stata rubata a Cormano qualche giorno prima. Sul posto è poi intervenuto il carro attrezzi per la rimozione del veicolo.
