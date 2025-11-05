Giunta e Consiglieri comunali in visita al cantiere per le gare olimpiche di speed skating

La Giunta e i Consiglieri comunali di Rho hanno avuto modo di visitare nel pomeriggio del 30 ottobre 2025 il cantiere che, grazie all’intervento interamente autofinanziato da Fondazione Fiera Milano con 25 milioni di euro, ospiterà la pista di Speed Skating durante le Olimpiadi Milano Cortina 2026. Erano presenti il Sindaco Andrea Orlandi, il vicesindaco Maria Rita Vergani, gli assessori Alessandra Borghetti, Valentina Giro, Edoardo Marini e Nicola Violante. Oltre ai consiglieri Paolo Bindi, Clelia La Palomenta, Vito Michele Galliani, Uberto Re.

Ad accompagnare i visitatori l’amministratore delegato di Fiera Milano Spa Francesco Conci con Alessandro Pavesi Direttore Venue di Fiera Milano; Oscar Cassa, Direttore Area tecnica di Fondazione Fiera Milano, e Angelo Nespoli, Responsabile Area Valorizzazione Patrimoniale di Fondazione Fiera Milano.

Entrati da Porta Sud, i rhodensi hanno potuto scoprire come Fondazione Fiera Milano abbia iniziato l’iter per la realizzazione nel centro servizi fieristici di un albergo da 265 camere, che sarà pronto entro il 2027. Sarà un quattro stelle per la catena Accor Novotel.

Adeguatamente attrezzati con i dispositivi di sicurezza, i rhodensi hanno poi percorso le scale che condurranno gli atleti in pista.

Ai padiglioni 13 / 15, è quasi pronta la pista di ghiaccio per le gare di speed skating: sono state messe a terra le serpentine per creare la coltre di ghiaccio su cui sfrecciare a 60 km/ora. La tribuna conta 7.000 posti, sono quasi pronti gli spazi per le postazioni di Tv di tutto il mondo, spazi di hospitality per gli atleti, sala stampa e cronometristi, macchine per il ghiaccio.

