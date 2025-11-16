11.7 C
DIETRO LA TV

“Fuori dal Coro”: immobiliare, allarme sicurezza, baby gang

MARIO GIORDANO
MARIO GIORDANO

Stasera nuovo appuntamento con “Fuori dal coro”, in onda in prima serata su Retequattro, Mario Giordano darà spazio ad un’inchiesta sulla malagestione del patrimonio pubblico italiano.

Da Nord a Sud, sarebbero tantissime le case lasciate vuote, occupate abusivamente o vendute per fare cassa. Se a Roma, oltre cinquecento alloggi popolari sarebbero stati venduti anziché essere assegnati a chi ne abbia bisogno, a Milano diversi appartamenti degli Enti Sanitari della Regione Lombardia sarebbero sfitti e abbandonati.

A seguire, un approfondimento sulla stretta del Vaticano, voluta da Papa Leone XIV per combattere la piaga degli abusi sessuali nella Chiesa.

Infine, l’allarme sicurezza in Italia. Mentre nelle principali città del Belpaese imperversano le baby gang, come attestato dai dati Istat relativi alla criminalità, si è tornati a parlare di legittima difesa.

