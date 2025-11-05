15.8 C
RHO

Approvato all’unanimità il Piano di Protezione Civile 2025

Il Consiglio Comunale di Rho ha approvato all’unanimità nella seduta del 29 ottobre 2025 il nuovo Piano di Protezione Civile Comunale che aggiorna il testo del 2019 per adeguarlo alle nuove norme e alle innovazioni  operative e digitali.

E’ un piano nativo digitale, costruito sulla piattaforma Tegis e consultabile da parte dei cittadini. Riconosce il contributo delle funzioni comunali e delle associazioni di volontariato e dei cittadini nella costruzione di una comunità più resiliente.

A illustrare il testo l’assessore alle Protezione civile Emiliana Brognoli, che così ha spiegato: “Negli ultimi anni il quadro normativo è cambiato, penso al Codice della Protezione Civile, alla Legge Regionale 27/2021, alle nuove direttive del Dipartimento Nazionale.

Non si tratta solo di un aggiornamento tecnico, ma di un vero cambio di paradigma: il Piano non è più un documento statico, ma un sistema informativo e operativo, vivo, aggiornabile e condiviso. Risponde a un bisogno concreto: avere uno strumento che funzioni davvero quando serve.

Oggi non parliamo più di faldoni o tabelle da sfogliare in emergenza ma di un piano che nasce direttamente online, operativo, costruito sulla piattaforma Tegis, dove si possono aggiornare in tempo reale dati, contatti, mappe, procedure. Questo ci permette di essere pronti di fronte a ogni possibile emergenza”.

