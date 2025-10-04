Ruggero, è online il videoclip di “Notti italiane”

È online il videoclip di “Notti italiane” la prima canzone in italiano del cantante e attore RUGGERO, che dopo svariate esperienze televisive in America del Sud, che l’hanno reso famoso in tutto il mondo, e aver conquistato il pubblico latino con la sua musica, torna a casa dopo tredici anni per riabbracciare le proprie origini.

Il video – diretto da Benjamin Baccetti e Olivia Parra – è stato girato a Città Sant’Angelo, in Abruzzo, dove RUGGERO è nato e cresciuto, e disegna il profondo legame che unisce il cantante alla sua famiglia e agli amici di una vita.

Le immagini catturano lo spensierato divertimento che si consuma attorno al tavolo in una notte italiana, durante la quale si manifesta la naturalezza di un amore e la verità di un rapporto sincero, l’evocazione dei ricordi, una corsa affannosa verso essi per riviverli e l’invito a pensare che le notti non finiscono: come ci sono state nel passato, ci sono nel presente e ci saranno nel futuro.

Un pezzo ritmato ed energico, il primo in italiano – scritto insieme al fratello Leonardo Lemas, Fabio Pizzoli e prodotto da LUIGI – in cui l’amore per l’Italia si sprigiona e prende vita tra le note e le parole del testo, impreziosito da citazioni a Mina e Lucio Battisti.

“Notti italiane” apre una nuova fase della carriera e della musica di RUGGERO, che dopo il successo in America Latina – in cui ha ottenuto la notorietà recitando in “Violetta” nel ruolo di Federico, in “Soy Luna” nel ruolo di Matteo e nella pluripremiata serie tv targata Netflix “Cien años de soledad” – il riconoscimento dei fan e un tour che ha dimostrato il sostegno del popolo sudamericano, è pronto a conquistare anche il pubblico italiano.

